Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO LA VIA ANGUILLARESE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ANGUILLARA E CAMPO MARINARO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A FORMELLO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA FORMELLESE TRA VIA MARTIRI D’UNGHERIA E VIA DELLA VILLA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA A VALMONTONE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE UNGHERIA NELLE DUE DIREZIONI
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