Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO LA VIA ANGUILLARESE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ANGUILLARA E CAMPO MARINARO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FORMELLO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA FORMELLESE TRA VIA MARTIRI D’UNGHERIA E VIA DELLA VILLA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASILINA A VALMONTONE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE UNGHERIA NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral