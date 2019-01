Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO VIA ANAGNINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA IN DIREZIONE GROTTAFERRATA

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI TRA PIAZZA DELLA PACE E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE AD ARDEA SI STA IN CODA IN VIALE SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA COLLI MARINI NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

