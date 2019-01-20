Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS NAVETTA
DOMANI 21 GENNAIO SARANNO POSSIBILI DISAGI E SOPPRESSIONI PER LE LINEE COTRAL CAUSA SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DALLE 8.30 ALLE 12.30.
REGOLARI TUTTE LE ALTRE LINEE DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE E FERROVIE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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