Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E VIA DI SETTEBAGNI

CIRCOLAZIONE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

SULLA VIA APPIA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA VIA CONFINI DI CASTEL GANDOLFO E VIA SPINABELLA

RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO;

LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS NAVETTA

DOMANI 21 GENNAIO SARANNO POSSIBILI DISAGI E SOPPRESSIONI PER LE LINEE COTRAL CAUSA SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DALLE 8.30 ALLE 12.30.

REGOLARI TUTTE LE ALTRE LINEE DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE E FERROVIE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral