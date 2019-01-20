Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E VIA DI SETTEBAGNI
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E ROMANINA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E VIA DI SETTEBAGNI
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN ENTRATA A ROMA CODE E RALLENTAMENTI:
SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
SULLA VIA APPIA TRA VIA SANTA CATERINA E VIA SPINABELLA
SPOSTIAMOCI SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ FONTENUOVA: OGGI E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “FESTA SANT’ANTONIO ABATE” PERTANTO SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO FINO A TERMINE EVENTO LA VIA NOMENTANA DA VIA 1 MAGGIO A VIA DEL BRENNERO. LA LINEA BUS 337 E’ DEVIATA
RICORDIAMO CHE SEMPRE OGGI A ROMA E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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