Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA TUSCOLANA E LA ROMANINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO E DA QUI SI RALLENTA FINO AL RACCORDO
IN DIREZIONE POMEZIA SI RALLENTA TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA
SPOSTIAMOCI SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ FONTENUOVA: OGGI E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “FESTA SANT’ANTONIO ABATE” PERTANTO SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO FINO A TERMINE EVENTO LA VIA NOMENTANA DA VIA 1 MAGGIO A VIA DEL BRENNERO. LA LINEA BUS 337 E’ DEVIATA
RICORDIAMO CHE SEMPRE OGGI A ROMA E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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