Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO IN INTERNA CHE CREA CODE TRA TIBURTINA E LA RUSTICA PRESTARE ATTENZIONE
SEMPRE IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA FIORENTINI E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
CI SI INCOLONNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO
IN ENTRATA ALLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
E SULLA CASSIA VEIENTANA TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO
RICORDIAMO CHE OGGI A ROMA E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDEFINO ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A EURO 2
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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