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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 07:30

di - 20 Gennaio 2020 - 7:30

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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA
SEMPRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DA TOR VERGATA AL RACCORDO, CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SUL TRATTO URBANO DELL A 24 REGISTRIAMO CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI
SULLA PONTINA TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
SULA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO
APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE :
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral

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