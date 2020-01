Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 8.05 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E TRIONFALE E PIU AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE

SEMPRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DA TOR VERGATA AL RACCORDO, CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

TRAFFICO SOSTENUTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 DAL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI

SULLA PONTINA TRA SPINACETO E RACCORDO

CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E RACCORDO

E SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO

CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:

QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI

ENTE ALTEZZA KM 19 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

