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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 08:45

di - 20 Gennaio 2020 - 8:45

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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 8.35 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE
CODE PER INCIDENTE TRA BORGO SANTA RITA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA
TRAFFICO SOSTENUTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 DAL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
A FRASCATI CAUSA UN INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SU VIA KENNEDY E VIA GREGORIANA
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:
QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral

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