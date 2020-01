Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 8.35 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE

CODE PER INCIDENTE TRA BORGO SANTA RITA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA

TRAFFICO SOSTENUTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 DAL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO

A FRASCATI CAUSA UN INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SU VIA KENNEDY E VIA GREGORIANA

UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:

QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI

