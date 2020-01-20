Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 9.05 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE V INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA REGISTRIAMO SEMPRE CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE
TRAFFICO SOSTENUTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 DAL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO MENTRE IN USCITA SI CIRCOLA SU UNA CORSIA CAUSA UN VEICOLO IN AVARIA ALTEZZA PORTONACCIO
SPOSTIAMOCI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA REGISTRIAMO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA
A FRASCATI CAUSA UN INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SU VIA KENNEDY E VIA GREGORIANA
SCENDENDO VERSO SUD SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODE NEI DUE SENSI SU VIA LAURENTINA INCROCIO SVINCOLO VIA PONTINA
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:
QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE :
LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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