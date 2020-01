Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 9.05 MARCO CILUFFO

INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE V INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA REGISTRIAMO SEMPRE CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE

TRAFFICO SOSTENUTO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 DAL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO MENTRE IN USCITA SI CIRCOLA SU UNA CORSIA CAUSA UN VEICOLO IN AVARIA ALTEZZA PORTONACCIO

SPOSTIAMOCI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA REGISTRIAMO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA

A FRASCATI CAUSA UN INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SU VIA KENNEDY E VIA GREGORIANA

SCENDENDO VERSO SUD SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODE NEI DUE SENSI SU VIA LAURENTINA INCROCIO SVINCOLO VIA PONTINA

UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:

QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE :

LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

E LA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

