Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.
A ROMA IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’
CODE IN ENTRATA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA
MENTRE SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASA LAZZARA PER LAVORI E PIU AVANTI RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL ROMANO TUTTO IN DIREZIONE ROMA
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:
QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI , RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE :
LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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