Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE A ROMA IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’

ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASISIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA ALL ALTEZZA DEL RACCORDO

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

E SULLA PONTINA PRESTARE ATTENZIONE A CANTIERI MOBILI NEL TRATTO CASALAZZARA E APRILIA PER LAVORI SUL MANTO STRADALE IN DIREZIONE ROMA

UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO:

QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RESTERA’ CHIUSA AL TRANSITO PER CIRCA 30 GIORNI

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE :

LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

E LA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral