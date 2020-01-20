Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO STA CREANDO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
SULLO STESSO RACCORDO A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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