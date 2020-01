Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEI PRESSI DEL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA, NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, E LA 125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral