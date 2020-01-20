Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, NEI PRESSI DEL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEI PRESSI DI TOR CERVARA, PERMANGONO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral