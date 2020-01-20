Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA LITORANEA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E PRIMA PORTA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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