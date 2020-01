Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA VIA LITORANEA, PER I RILIEVI DELLE AUTORITA’ A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO

SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E IN DIREZIONE OPPOSTA A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO; RESTIAMO INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PER SEGNALARE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

