Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 19.05

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE; RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLAZIONE PARZIALMENTE INTERROTTA INVECE SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA LIDO, QUI PER GUASTO A TRENO NELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA ACILIA E COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

