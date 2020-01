Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA REGIONALE ROMA LIDO A CAUSA DI GUASTO A TRENO NELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ACILIA E COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; E’ TORNATA REGOLARE, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APRILIA E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE MENTRE A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA DEL MARE, TRA IL RACCORDO E ACILIA.

