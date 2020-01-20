Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA ROMA FIUMICINO DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI LUNGO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO; CIRCOLAZIONE CHE RESTA SOSTENUTA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, QUI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: A PARTIRE DALLE 22 DI QUESTA SERA INIZIERA’ LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL TRATTO RESTERA’ CHIUSO IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI PER CIRCA 30 GIORNI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral