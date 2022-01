Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA.

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA, IN PARTICOLARE ABBIAMO:

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE

POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

E ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA.

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE

SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, IL TUTTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

ANCHE OGGI A ROMA STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE: DALLE 7,30 ALLE 20,30 SI FERMANO LE AUTO A BENZINA EURO 2, MOTO E MOTORINI EURO 0 ED EURO 1. DALLE 7,30 ALLE 10,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30, STOP ANCHE PER LE AUTO DIESEL EURO 3.

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

