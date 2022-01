Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE-ROMA

RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E PONZANO ROMANO VERSO ROMA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 503 IN CUI È RIMASTO COINVOLTO UN AUTOARTICOLATO.

ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO SI REGISTRANO 9 KM DI CODA.

PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE, DISPOSTA DUNQUE L’USCITA OBBLIGATORIA A ORTE, DOVE SI È FORMATO 1 KM DI CODA.

CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA-TARQUINIA, AL MOMENTO SONO DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO CAUSANDO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE:

UNO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO CREA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA;

L’ALTRO, SEMPRE VERSO ROMA, SI È VERIFICATO SULLA RAMPA DI SVINCOLO DI TORRIMPIETRA, CHE È STATA CHIUSA AL TRAFFICO PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPRISTINO. A CHI PROVIENE DA TARQUINIA ED È DUNQUE DIRETTO A ROMA, SI CONSIGLIA DI USCIRE A FREGENE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER UN VEICOLO IN PANNE FERMO SULLA CORSIA DI SORPASSO, CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA.

