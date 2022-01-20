Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE-ROMA
RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E PONZANO ROMANO VERSO ROMA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 503 IN CUI È RIMASTO COINVOLTO UN AUTOARTICOLATO.
ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO SI REGISTRANO 9 KM DI CODA.
PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE, DISPOSTA DUNQUE L’USCITA OBBLIGATORIA A ORTE, DOVE SI È FORMATO 1 KM DI CODA.
CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA-TARQUINIA, AL MOMENTO SONO DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO CAUSANDO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE:
UNO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO CREA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA;
L’ALTRO, SEMPRE VERSO ROMA, SI È VERIFICATO SULLA RAMPA DI SVINCOLO DI TORRIMPIETRA, CHE È STATA CHIUSA AL TRAFFICO PER CONSENTIRE GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E RIPRISTINO. A CHI PROVIENE DA TARQUINIA ED È DUNQUE DIRETTO A ROMA, SI CONSIGLIA DI USCIRE A FREGENE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER UN VEICOLO IN PANNE FERMO SULLA CORSIA DI SORPASSO, CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral