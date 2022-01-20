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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 19:45

di - 20 Gennaio 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 19:35 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    VIABILITA’ RIPRISTINATA SULLA VIA PONTINA
    RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA VIA LAURENTINA
    AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE IN DIREZIONE DI LATINA
    MENTRE PERMANGONO DISAGI A NORD DELLA CAPITALE
    SULLA FLAMINIA SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
    CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
    ALTEZZA SVINCOLO VERSO RIANO
    PASSIAMO SUL RACCORDO
    TRAFFICO RALLENTATO ALL’ ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA
    IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA
    ALTRE CODE CAUSA ATTIVI CANTIERI NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA VIA PALOMBARESE NEI PRESSI DELLA LOCALITA’ SANTA LUCIA
    E SULLA BRACCIANENSE SIAMO ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE PER SANTO STEFANO VERSO ANGUILLARA

    IN CHIUSURA TRASPORTO PUBBLICO
    SONO IN STRADA LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    RICORDIAMO INFINE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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