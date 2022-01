Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 19:35 MARCO CILUFFO

VIABILITA’ RIPRISTINATA SULLA VIA PONTINA

RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA VIA LAURENTINA

AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE IN DIREZIONE DI LATINA

MENTRE PERMANGONO DISAGI A NORD DELLA CAPITALE

SULLA FLAMINIA SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

CON CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALTEZZA SVINCOLO VERSO RIANO

PASSIAMO SUL RACCORDO

TRAFFICO RALLENTATO ALL’ ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA

IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA

ALTRE CODE CAUSA ATTIVI CANTIERI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA PALOMBARESE NEI PRESSI DELLA LOCALITA’ SANTA LUCIA

E SULLA BRACCIANENSE SIAMO ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE PER SANTO STEFANO VERSO ANGUILLARA

IN CHIUSURA TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN STRADA LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

RICORDIAMO INFINE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.

