Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 19:35 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA’ RIPRISTINATA SULLA VIA PONTINA
RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA VIA LAURENTINA
AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE IN DIREZIONE DI LATINA
MENTRE PERMANGONO DISAGI A NORD DELLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALTEZZA SVINCOLO VERSO RIANO
PASSIAMO SUL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO ALL’ ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA
ALTRE CODE CAUSA ATTIVI CANTIERI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA PALOMBARESE NEI PRESSI DELLA LOCALITA’ SANTA LUCIA
E SULLA BRACCIANENSE SIAMO ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE PER SANTO STEFANO VERSO ANGUILLARA
IN CHIUSURA TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN STRADA LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
RICORDIAMO INFINE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.
DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral