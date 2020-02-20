Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLE GALLERIE.
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO
SULL’A24 ROMA TERAMO ATTENZIONE ALLA NEBBIA TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA LA VISIBILITA’ E’ A 70MT PRESTARE ATTENZIONE
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA
SULLA STESSA APPIA CODE A TRATTI DALLA VIA DEI LAGHI FINO A CAPANNELLE
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO
INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SOPPRESSO IL TRENO MONTEBELLO FLAMINIO DELLE 8.45 E CATALANO MONTEBELLO DELLE 9,40
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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