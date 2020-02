Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 ALESSIO CONTI

IN APERTURA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA LUNGHE CODE TRA VIA DELLA CASTAGNETTA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO

SULL’A24 ROMA TERAMO ATTENZIONE ALLA NEBBIA TRA IL RACCORDO E CASTEL MADAMA LA VISIBILITA’ È A 70MT PRESTARE ATTENZIONE, IN INGRESSO A ROMA CODE SUL TRATTO URBANO DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA, IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO L’EUR E PROSEGUENDO TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN INGRESSO A ROMA

MAGGIORI DISAGI SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO E SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A TORRE GAIA

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A FRASCATI, GROTTAFERRATA E ALBANO LAZIALE, QUI CHIUSA ANCHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE DI ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLE GALLERIE.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SOPPRESSI I TRENI MONTEBELLO FLAMINIO DELLE 8.45 E CATALANO MONTEBELLO DELLE 9,40

