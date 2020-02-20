Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA LUNGHE CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA, RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO.
IN DIREZIONE LATINA CODE PER UN CANTIERE MOBILE TRA MONTED’ORO E POMEZIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
IN INGRESSO A ROMA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, CI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN INGRESSO A ROMA
MAGGIORI DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO, SULLA TIBURTINA CODE DA ALBUCCIONE VERSO ROMA, INFINE SULLA CASILINA CODE DA FINOCCHIO A TORRE GAIA
NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A FRASCATI, GROTTAFERRATA E ALBANO LAZIALE, QUI CHIUSA ANCHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE DI ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLE GALLERIE.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SOPPRESSO IL TRENO MONTEBELLO FLAMINIO DELLE 8.45 E CATALANO MONTEBELLO DELLE 9,40
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI
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