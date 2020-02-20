Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CREA ANCORA LUNGHE CODE TRA VIA LAURENTINA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA, RIPERCUSSIONI ANCHE A POMEZIA SU VIA DEL MARE E VIA DI PRATICA.
IN DIREZIONE LATINA CODE PER UN CANTIERE MOBILE TRA MONTED’ORO E POMEZIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA,
IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TIBURTINA
IN INGRESSO A ROMA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO CODE IN COMPLANARE DA TOR CERVARA AL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, CI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A ROMA
MAGGIORI DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO, SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DA ALBUCCIONE, INFINE SULLA CASILINA CODE DA FINOCCHIO A TORRE GAIA
NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A GROTTAFERRATA E ALBANO LAZIALE, QUI CHIUSA ANCHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE DI ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL.
SULLA NETTUNENSE CODE TRA CECCHIA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA E IN INGRESSO A FRATTOCCHIE
INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA PISA IL TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO TRA ROMA AURELIA E ROMA SAN PIETRO. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI
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