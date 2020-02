Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 09.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA SULLA PONTINA INCIDENTE A CASTEL ROMANO CI SONO ANCORA CODE DA POMEZIA VERSO ROMA, RIPERCUSSIONI ANCHE A POMEZIA SU VIA DEL MARE E VIA DI PRATICA.

IN DIREZIONE LATINA CODE PER UN CANTIERE MOBILE TRA MONTED’ORO E POMEZIA

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E TRIONFALE, POI CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA, E TRA PRENESTINA E TIBURTINA;

CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA;

IN INGRESSO A ROMA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO CODE IN COMPLANARE DA TOR CERVARA AL RACCORDO

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A ROMA

MAGGIORI DISAGI SULLA CASSIA DALL’OLGIATA, SULLA FLAMINIA DA LABARO E SULLA CASILINA CODE DA FINOCCHIO

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A GROTTAFERRATA, VELLETRI E ALBANO LAZIALE, QUI CHIUSA ANCHE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE DI ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL.

SULLA NETTUNENSE CODE TRA CECCHIA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA E DA FRATTOCCHIE ALL’APPIA

INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA PISA IL TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO TRA ROMA AURELIA E ROMA SAN PIETRO. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

