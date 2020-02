Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

APRIAMO CON LA PONTINA, ANCORA DISAGI, CODE, PER UN TAMPONAMENTO AVVENUTO QUESTA MATTINA, AL MOMENTO CODE DA POMEZIA CENTRO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE IN MOVIMENTO CODE DA VIA MONTE D’ORO A POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA

SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE, IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TRIONFALE A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA APPIA E TUSCOLANA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA

ENNESIMO INCIDENTE, SIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA NETTUNENSE, CODE TRA VIA CANCELLIERA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

NELL’AMBITO DEI LAVORI

E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO

SI TRATTA DI INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-PISA IL TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER IL CONTROLLO TECNICO A UN TRENO TRALE STAZIONI AURELIA E SAN PIETRO. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

