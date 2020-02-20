Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA, ANCORA DISAGI, CODE, PER UN TAMPONAMENTO AVVENUTO QUESTA MATTINA, AL MOMENTO CODE DA POMEZIA CENTRO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE IN MOVIMENTO CODE DA VIA MONTE D’ORO A POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA
SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE, IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TRIONFALE A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA APPIA E TUSCOLANA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
ENNESIMO INCIDENTE, SIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
SULLA VIA NETTUNENSE, CODE TRA VIA CANCELLIERA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
NELL’AMBITO DEI LAVORI
E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO
SI TRATTA DI INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE
A CURA DI ASTRAL SPA
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-PISA IL TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER IL CONTROLLO TECNICO A UN TRENO TRALE STAZIONI AURELIA E SAN PIETRO. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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