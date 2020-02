Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA PONTINA, ANCORA DISAGI PER UN TAMPONAMENTO AVVENUTO QUESTA MATTINA, AL MOMENTO CODE DA POMEZIA CENTRO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO INCIDENTE, IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TRIONFALE COSìCCOME SU TUTTO L’ANELLO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

PERSISTONO INVECE LE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

NELLA ZONA DEI CASTELLI

SULLA VIA NETTUNENSE, CODE TRA VIA CANCELLIERA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RESTIAMO IN ZONA, RIOCORDIAMO CHE E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL ALL’ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA, RISOLTO IL GUASTO AL TRENO TRA LE STAZIONI AURELIA E SAN PIETRO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO

