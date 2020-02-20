Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA, ANCORA DISAGI PER UN TAMPONAMENTO AVVENUTO QUESTA MATTINA, AL MOMENTO CODE DA POMEZIA CENTRO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO INCIDENTE, IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TRIONFALE COSìCCOME SU TUTTO L’ANELLO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
PERSISTONO INVECE LE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
NELLA ZONA DEI CASTELLI
SULLA VIA NETTUNENSE, CODE TRA VIA CANCELLIERA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RESTIAMO IN ZONA, RIOCORDIAMO CHE E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL ALL’ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-PISA LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA, RISOLTO IL GUASTO AL TRENO TRA LE STAZIONI AURELIA E SAN PIETRO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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