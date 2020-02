Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA PONTINA, ANCORA DISAGI, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA, AL MOMENTO PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO, IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE INVECE ATTIVO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA TRA L’A24 E LA PRENESTINA BIS

RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBIU I SENSI DI MARCIA

CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO VERSO ROMA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE

NELLA ZONA DEI CASTELLI

A VELLETRI CODE SULL’APPIA ALL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE ARIANA

SULLA VIA NETTUNENSE, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA CANCELLIERA E CECCHINA.

RESTIAMO IN ZONA, RIOCORDIAMO CHE E’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO PER LAVORI DI ASTRAL ALL’ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI

Servizio fornito da Astral