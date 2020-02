Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIANDO DALLA FLAMINIA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI E‘ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA IN PROSSIMITÀ DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE TERNI. TRAFFICO DEVIATO IN VIA FLAMINIA VECCHIA.

DISAGI ANCHE SUL RACCORDO, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, IN DIREZIONE QUINDI NOMENTANA-A24. PER TRAFFICO INTENSO INVECE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA.

DISAGI ANCHE SULLA SP2 CISTERNA CAMPOLEONE, DOVE UN ALTRO INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTE 2 VETTURE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GIANNOTTOLA.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL, RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, ESCLUSIVAMENTE IN DIREZIONE ALBANO.

