Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 16:30

INIZIANDO DALLA FLAMINIA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI E‘ RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA IN PROSSIMITÀ DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE TERNI. TRAFFICO DEVIATO IN VIA FLAMINIA VECCHIA.

PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA A CAUSA DELLA PERDITA DI CARICO DA PARTE DI UN MEZZO PESANTE. SEMPRE IN ESTERNA, PER TRAFFICO CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

INFINE E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ALBANO, TERMINATI INFATTI LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL,

