Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 17:15

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE TERNI, RICORDIAMO CHE SI ERA RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO PER UN INCIDENTE.

ANDIAMO SUL RACCORDO, TRAFFICATA LA CARERGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

INFINE E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ALBANO, TERMINATI INFATTI I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL.

