Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 17:45

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, COME DI CONSUETO IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESDTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

