Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, COME DI CONSUETO IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESDTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
ERA QUESTA L’ULTIMA NOTIZIA, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
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