Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VEDIAMO INSIEME GLI AGGIORNAMENTI

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E GENT NELL’INCONTRO VALIDO PER I SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. GIÀ DA QUESTE ORE ATTIVA UN ATEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral