Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VEDIAMO INSIEME GLI AGGIORNAMENTI
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E GENT NELL’INCONTRO VALIDO PER I SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. GIÀ DA QUESTE ORE ATTIVA UN ATEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI
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