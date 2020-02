Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO ANCORA DAL RACCORDO, RIMANE INFATTI INTENSO IL TRAFFICO SULL’INTERO ANELLO, IN PARTICOLARE IN INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA. IN ESTERNA CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI PROCEDE A RILENTO TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO IN USCITA.

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

CONCLUDIAMO CON LO SPORT,

QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E GENT NELL’INCONTRO VALIDO PER I SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. GIÀ DA QUESTE ORE ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral