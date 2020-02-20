Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN PRIMO PIANO LA FLAMINIA, PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI MORLUPO, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA MONTE LUNGO IN DIREZIONE TERNI, E A PARTIRE DA MURACCIO VERSO ROMA.
SUL RACCORDO CODE A TRATTI PE R TRAFFICO IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI PROCEDE A RILENTO TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO IN USCITA.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CONCLUDIAMO CON LO SPORT,
TRA POCO ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E GENT NELL’INCONTRO VALIDO PER I SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. GIÀ DA QUESTE ORE ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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