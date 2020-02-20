RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 19:45

di - 20 Febbraio 2020 - 19:45

Più informazioni su


VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN PRIMO PIANO LA FLAMINIA, PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI MORLUPO, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA MONTE LUNGO IN DIREZIONE TERNI, E A PARTIRE DA MURACCIO VERSO ROMA.
SUL RACCORDO CODE A TRATTI PE R TRAFFICO IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, SI PROCEDE A RILENTO TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO IN USCITA.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CONCLUDIAMO CON LO SPORT,
TRA POCO ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E GENT NELL’INCONTRO VALIDO PER I SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. GIÀ DA QUESTE ORE ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral

Più informazioni su