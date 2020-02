Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBLITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA FLAMINIA, TERMINATI I LAVORI ALL’ALTEZZA DI MORLUPO, IL TRAFFICO E’ TORNATO DUNQUE SCORREVOLE NELLE DUE DIREZIONI.

CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO DOPO UN POMERIGGIO CARATTERIZZATO DA DIVERSI PROBLEMI.

RESTA INVECE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

INFINE TRA POCO ALLO STADIO OLIMPICO SCENDERANNO IN CAMPO ROMA E GENT NELL’INCONTRO VALIDO PER I SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE; FISCHIO D’INIZIO ALLE 21:00. GIÀ DA QUESTE ORE ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBLITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

