Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2020 ore 10:30

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ

NEL COMUNE DI FONDI NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 VIENE SOSPESA L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PUBBLICI, DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AD ESCLUSIONE DI QUELLE ESSENZIALI, STOP ANCHE AI BUS COTRAL E AI TRENI CON LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CHE NON EFFETTUA LA SOSTA ALLA STAZIONE DI FONDI

CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

