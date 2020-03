Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 20 MARZO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’

IN QUESTI GIORNI IL POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

EFFETTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

PER LO STESSO MOTIVO, L’EMERGENZA SANITARIA

NEL COMUNE DI FONDI

A SEGUITO DELL’ORDINANZA DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO,

SONO SCATTATE MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE GIA’ DEFINITE A LIVELLO NAZIONALE

DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DI ACCESSO AL COMUNE

COTRAL SOSPENDE TUTTE LE FERMATE NEL COMUNE

INOLTRE, TUTTI I TRENI DELLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUARANNO LA FERMATA NELLA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA IL

TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO

DOMANI SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO, I LAVORI SI SVOLGERANNO ANCHE DI GIORNO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

