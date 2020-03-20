Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 20 MARZO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’
IN QUESTI GIORNI IL POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
EFFETTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
PER LO STESSO MOTIVO, L’EMERGENZA SANITARIA
NEL COMUNE DI FONDI
A SEGUITO DELL’ORDINANZA DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO,
SONO SCATTATE MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE GIA’ DEFINITE A LIVELLO NAZIONALE
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DI ACCESSO AL COMUNE
COTRAL SOSPENDE TUTTE LE FERMATE NEL COMUNE
INOLTRE, TUTTI I TRENI DELLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUARANNO LA FERMATA NELLA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA IL
TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO
DOMANI SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO, I LAVORI SI SVOLGERANNO ANCHE DI GIORNO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
E’ TUTTO
ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, AUGIRA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral