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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2022 ore 08:30

di - 20 Marzo 2022 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 20 MARZO 2022 ORE 8:20 GIANGUIDO LOMBARDI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; RICORDIAMO CHE A PARTIRE DALLE 9 E FINO ALLE 22 SARA’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE;
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI 20 MARZO
    LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 16 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 14.30; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI PARTENZA POSTICIPATA DALLE 16 ALLE 17 PER LA CORSA NAVE DELLA TRATTA VENTOTENE-FORMIA;
    IN CHIUSURA, PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA VIABILITÀ DELLA REGIONE LAZIO VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.
    DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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