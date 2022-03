Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2022 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 20 MARZO 2022 ORE 8:20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; RICORDIAMO CHE A PARTIRE DALLE 9 E FINO ALLE 22 SARA’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE;

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI 20 MARZO

LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 16 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 14.30; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI PARTENZA POSTICIPATA DALLE 16 ALLE 17 PER LA CORSA NAVE DELLA TRATTA VENTOTENE-FORMIA;

