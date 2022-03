Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 MARZO 2022 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; LIEVI RALLENTAMENTI SONO RPESENTI SULLE CONSOLARI PRENESTINA, NEI PRESSI DEL RACCORDO, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA;

PER I CANTIERI ATTIVI, SULLA FLAMINIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA PRIMA PORTA IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 21.30 E LE 5.30: FINO AL 22 MARZO CHIUSA L’USCITA PER CIMITERO FLAMINIO AL KM 13+700 IN DIREZIONE RIANO-MORLUPO; PER IL TRAFFICO DIRETTO AL CIMITERO E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA SUCCESSIVA AL KM 15+700;

