Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’

VENIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI TORNA IN STRADA LA LINEA BUS “MARE” 07, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO

LA LINEA 07

PERCORRE LA VIA LITORANEA CON FERMATE NEI PRESSI DELLE SPIAGGE

E SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DEL METRO

I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

