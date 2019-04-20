Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’
VENIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI TORNA IN STRADA LA LINEA BUS “MARE” 07, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO
LA LINEA 07
PERCORRE LA VIA LITORANEA CON FERMATE NEI PRESSI DELLE SPIAGGE
E SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DEL METRO
I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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