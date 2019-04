Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, INFATTI LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO

NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, AL VIA DA IERI SERA I LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A LED

NEL TUNNEL IN DIREZIONE PINETA SACCHETTII

TRA GLI SVINCOLI DI DI VIA FANI E DI VIA TRIONFALE

IL CANTIERE SARÀ AL LAVORO ININTERROTTAMENTE DALLE 21 DI VENERDÌ 19 APRILE ALLA MEZZANOTTE DI SABATO 4 MAGGIO

CON CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO FANI-TRIONFALE

CHIUSO ANCHE L’ACCESSO ALLA GALLERIA, SEMPRE DIREZIONE PINETA SACCHETTI

DA VIA TRIONFALE ALTEZZA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

IL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO SINO ALL’USCITA DI VIA MARIO FANI INVECE E’ APERTO ALLA CIRCOLAZIONE

MA LA CARREGGIATA SARÀ RIDOTTA. (RED)

NESSUNA CHIUSURA AL TRAFFICO E CIRCOLAZIONE QUINDI REGOLARE NEL TUNNEL OPPOSTO

VENIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI TORNA IN STRADA LA LINEA BUS “MARE” 07, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO

LA LINEA 07

PERCORRE LA VIA LITORANEA CON FERMATE NEI PRESSI DELLE SPIAGGE

E SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral