Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, INFATTI LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO
NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, AL VIA DA IERI SERA I LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A LED
NEL TUNNEL IN DIREZIONE PINETA SACCHETTII
TRA GLI SVINCOLI DI DI VIA FANI E DI VIA TRIONFALE
IL CANTIERE SARÀ AL LAVORO ININTERROTTAMENTE DALLE 21 DI VENERDÌ 19 APRILE ALLA MEZZANOTTE DI SABATO 4 MAGGIO
CON CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO FANI-TRIONFALE
CHIUSO ANCHE L’ACCESSO ALLA GALLERIA, SEMPRE DIREZIONE PINETA SACCHETTI
DA VIA TRIONFALE ALTEZZA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
IL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO SINO ALL’USCITA DI VIA MARIO FANI INVECE E’ APERTO ALLA CIRCOLAZIONE
MA LA CARREGGIATA SARÀ RIDOTTA. (RED)
NESSUNA CHIUSURA AL TRAFFICO E CIRCOLAZIONE QUINDI REGOLARE NEL TUNNEL OPPOSTO
VENIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI TORNA IN STRADA LA LINEA BUS “MARE” 07, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO
LA LINEA 07
PERCORRE LA VIA LITORANEA CON FERMATE NEI PRESSI DELLE SPIAGGE
E SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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