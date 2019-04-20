Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI
CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO
CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, AL MOMENTO SONO 2 I CHILOMETRI DI CODA, TUTTO IN DIREZIONE NAPOLI
NELLA CAPITALE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI, E’ STATA ISTITUITA UNA GREEN ZONE IN GRAN PARTE DEL CENTRO
CHE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 15 DI LUNEDI’ DI PASQUETTA
DUNQUE, SARANNO VIETATE LE MANIFESTAZIONI, L’ACCESSO E IL TRANSITO DEI VEICOLI MERCI DI QUALSIASI DIMENSIONE
SEMPRE NELL’AMBITO DEI RITI DELLA PASQUA CATTOLICA
QUESTA SERA NELL’AREA DI SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
PER LA VEGLIA PASQUALE CHE INIZIERA’ ALLE 20.30, NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI
GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral