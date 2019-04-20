Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA PER UN VEICOLO ANDATO IN FIAMME LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE INTERROTTA AL KM 42
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI DAL RACCORDO A MONTE PORZIO CATONE
PROSEGUIAMO SULLA ROMA-NAPOLI
ANCHE QUI CODE A TRATTI DA SAN CESAREO A COLLEFERRO CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, QUI CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
TUTTO IN DIREZIONE NAPOLI
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO
NEI GIORNI DI LUNEDI’ 22 E GIOVEDI 25 APRILE
LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00
GINA PANDOLFO È TUTTO
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