Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA VEIENTANA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE’ CEVERI, IL TRAFFICO E’ REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA PER UN VEICOLO ANDATO IN FIAMME LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE INTERROTTA AL KM 42

RAGGIUNGIAMO IL RACCORDO ANULARE DI ROMA

DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA CODE DA TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

MENTRE,

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI DAL RACCORDO A SAN CESAREO

PROSEGUIAMO SULLA ROMA-NAPOLI

ANCHE QUI CODE A TRATTI DA SAN CESAREO A COLLEFERRO CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, QUI CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

TUTTO IN DIREZIONE NAPOLI

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO

NEI GIORNI DI LUNEDI’ 22 E GIOVEDI 25 APRILE

LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00

GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral