Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA VEIENTANA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE’ CEVERI, IL TRAFFICO E’ REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA PER UN VEICOLO ANDATO IN FIAMME LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE INTERROTTA AL KM 42
RAGGIUNGIAMO IL RACCORDO ANULARE DI ROMA
DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PONTINA CODE DA TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
MENTRE,
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI DAL RACCORDO A SAN CESAREO
PROSEGUIAMO SULLA ROMA-NAPOLI
ANCHE QUI CODE A TRATTI DA SAN CESAREO A COLLEFERRO CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, QUI CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
TUTTO IN DIREZIONE NAPOLI
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO
NEI GIORNI DI LUNEDI’ 22 E GIOVEDI 25 APRILE
LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00
GINA PANDOLFO È TUTTO
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