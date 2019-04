Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA AL KM 42

FORTI DISAGI PER L’ESODO DI PASQUA

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO A SAN CESAREO

PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO

CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TEMPI DI PERCORRENZA STIMATI DI 75 MINUTI CIRCA

IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA FIRENZE-ROMA CODE A TRATTI TRA PONZANO ROMANO E ORTE SCALO, IN DIREZIONE FIRENZR

DISAGI, CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

MENTRE, SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA VIA STRAMPELLI E VIA DEL TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA

SEMPRE SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, SEMPRE VERSO LATINA

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO

NEI GIORNI DI LUNEDI’ 22 E GIOVEDI 25 APRILE

LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00

GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral