Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA AL KM 42
FORTI DISAGI PER L’ESODO DI PASQUA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO A SAN CESAREO
PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO
CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TEMPI DI PERCORRENZA STIMATI DI 75 MINUTI CIRCA
IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA FIRENZE-ROMA CODE A TRATTI TRA PONZANO ROMANO E ORTE SCALO, IN DIREZIONE FIRENZR
DISAGI, CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
MENTRE, SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA VIA STRAMPELLI E VIA DEL TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA
SEMPRE SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, SEMPRE VERSO LATINA
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO
NEI GIORNI DI LUNEDI’ 22 E GIOVEDI 25 APRILE
LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00
GINA PANDOLFO È TUTTO
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